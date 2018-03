Katy Perry offre son 1er baiser à un candidat d'American Idol, il tombe au sol

Après cette séquence qui l'a presque laissé sans voix, Benjamin Glaze a interprété un tube de Nick Jonas. Mais n'a pas su convaincre le jury. "J'ai vraiment adoré te rencontrer aujourd'hui. Tu as fait battre mon coeur. Je pense que tu es vraiment adorable mais pour être honnête, il y a des gens qui ont plus de voix en ce moment et je ne pense pas que ce serait juste de te placer dans ce genre de compétition. La prochaine fois, prends ton temps. Je pense que tu t'es un peu précipité et je pense que c'est parce que j'ai accéléré ton rythme cardiaque", a lancé Katy Perry.

Ne pas être sélectionné aux auditions mais repartir avec un baiser de Katy Perry, tout un concept.