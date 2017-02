Katy Perry traumatisée par ses 1ers Brit Awards : "J'ai cru que j'allais mourir"

Cette semaine Katy Perry a fait sensation sur le tapis rouge des Brit Awards. Toute en confiance, la célèbre California Girl est apparue sereine et détendue...

Un état d'esprit à mille lieux de celui qu'elle a connu lorsqu'elle a débarqué pour la première fois à la cérémonie de remise de prix, il y a 8 ans ! Lors de son passage dans l'émission de radio Breakfast Show de la BBC One, la popstar a révélé qu'en 2009, elle était tellement malade qu'elle a passé une grande partie de la soirée à vomir dans les toilettes.

"La première fois que je suis allé aux Brit Awards, j'avais de la fièvre et j'étais affreusement malade. Quand je suis passée sur le tapis rouge, ils m'ont dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi parce qu'ils savaient que j'allais gagner. Je me demandais franchement ce que je faisais là, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis allée dans les toilettes me mettre la tête dans la cuvette jusqu'à ce que Natalie Imbruglia vienne prendre de mes nouvelles. Je transpirais tellement que j'en avais des sueurs froides. Je lui ai dit que je devais rester ici, sans doute parce que j'allais obtenir un prix", s'est elle souvenue.

Cette année, la soirée ne pouvait donc que mieux se dérouler pour la chérie d'Orlando Bloom qui est monté sur scène pour interpréter sa nouvelle chanson Chained to the Rythm. La chanteuse de 32 ans a profité de l'événement pour révéler sur les réseaux sociaux, le secret qui se cache derrière sa nouvelle couleur de cheveux. Katy Perry, qui expérimente toutes les teintes de blond possibles ces dernières semaines, a en fait recours... à une perruque pour satisfaire ses nombreuses folies capillaires. On ne s'en serait pas douté tellement le résultat final fait naturel. Absolument bluffant !

Coline Chavaroche