Katy Perry : Un de ses danseurs tombe de la scène en plein show des BRITs !

C'était annoncé comme l'un des grands moments de la soirée des BRIT Awards 2017. Katy Perry a offert une performance pour le moins remarquée de son nouveau single, Chained To The Rythm. Si les fans et observateurs ont bien écouté la nouvelle attaque cinglante de la chanteuse américaine à l'encontre de son nouveau président Donald Trump (matérialisé par un squelette sur scène), la Toile s'est amusée d'un autre détail qui a quelque peu entaché la performance ahurissante de la star.

Sur la scène de l'O2 Arena, la popstar est arrivée en compagnie d'une trentaine de danseurs déguisés en maison. Deux squelettes, celui de Trump et celui de Theresa May (la Prime minister britannique) étaient également de la partie. Mais alors que la chanteuse entamait son refrain aux côtés de Skip Marley, l'un des ses danseurs, la vue probablement obstruée par l'énorme maison qui lui servait de costume, a tout bonnement chuté de la scène. L'anonyme n'a pas suivi la route de ses compères et a donc quitté la scène sous les yeux de milliers de spectateurs... Si les caméras n'ont pas immortalisé cette chute improbable, des internautes se sont chargés de faire le travail. Une séquence franchement drôle qui n'a pas manqué de faire rire la Toile.