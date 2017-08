Keen'V, son "coming-out" marital : "Je n'étais pas vraiment moi-même..."

Le chanteur Keen'V a surpris beaucoup de monde en révélant au printemps 2017 qu'il n'était pas célibataire comme il l'avait toujours prétendu... mais bien marié depuis dix ans !

Interrogé par nos confrères du Parisien ce 1er août à l'occasion de la sortie de son 7e album intitulé "7", le chanteur de 34 ans est revenu sur ce "petit" mensonge par omission. "Ce qui me gênait, c'était de faire attention à ne pas en dire trop. Je n'étais pas vraiment moi-même. Je disais que j'étais célibataire, même si je gardais mon alliance. Maintenant, je n'ai plus de barrière !" Et d'indiquer à propos de son mariage au détour d'une explication de texte sur sa chanson Elle a : "Ce titre parle de quand on est avec quelqu'un et qu'on lui trouve un truc indescriptible. Moi, je n'arrive d'ailleurs pas à savoir pourquoi c'est elle et pas une autre."

Déjà interrogé par Closer à propos de son épouse il y a quelques semaines, Keen'v avait confié être fou amoureux de sa femme de huit ans son aînée. "Elle est brune. Plutôt petite. Avec beaucoup de formes. Elle a un immense sourire. Elle est un concentré de gentillesse, de bonté, de douceur. Ce n'est pas une fashion victim, mais elle sait se vêtir. Elle a un charme fou !", affirmait-il. Le chanteur révélait également qu'il avait fait sa rencontre au Moulin-Rose à Belbeuf, lorsqu'elle y était barmaid et lui animateur. Ils ont d'abord été amis. "Jusqu'au jour où je me suis dit : 'Pourquoi chercher quelqu'un d'autre alors que je l'ai devant moi ?'", s'était-il souvenu.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, actuellement en kiosques.