Kelly Vedovelli insultée par Jazz : Sa réponse parfaite dans TPMP

Kelly Vedovelli n'en veut pas à Jazz. Invitée à réagir sur les virulentes attaques de l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) à son encontre, la belle chroniqueuse a expliqué que, selon elle, cette histoire est allée trop loin.

"J'aurais préféré qu'elle me reproche de ne pas assez m'y connaître en télé-réalité et de ne pas savoir ce qu'il s'était vraiment passé dans leur vie. A aucun moment je ne vais cautionner les cambriolages", a expliqué la DJ dans un premier temps, lors de l'émission Touche pas à mon poste du 7 mai 2018. Et de poursuivre : "En voyant cette vidéo, elle m'a insultée mais au final, j'ai réussi à avoir de la peine pour elle parce que je n'étais pas du tout au courant de son histoire. Jamais de la vie je me serais permise de lui souhaiter du mal. (...) Je voudrais juste m'excuser aux personnes que ça a fait pleurer et que ça a blessé. Je ne m'attendais pas à ça et je ne le voulais pas."

Pour rappel, le 3 mai dernier, l'équipe de Touche pas à mon poste est revenue sur le départ de Jazz à Dubaï. Benjamin Castaldi avait expliqué que selon lui, sa famille et elle avaient fui afin de ne plus payer d'impôts. "Et s'ils ne mettaient pas sur Insta toute la journée leurs Rolex ou leur pognon, ils ne seraient pas braqués", a-t-il ajouté, en référence à la triste mésaventure de Jazz en avril. Une pensée également partagée par Kelly Vedovelli.

Jazz, furieuse, s'était alors saisie de son compte Snapchat pour leur répondre. "La petite djette jockette à deux balles 50, je ne sais même pas comment tu t'ap­pelles, mais il va falloir que tu redescendes ma cocotte. Tu es là à faire de la musique avec des jeux électroniques, tu n'es même pas DJ du tout ! ", avait-elle notamment déclaré à propos de Kelly Vedovelli.