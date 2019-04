Kelly Vedovelli taclée par une candidate de L'île de la tentation : "Réfléchis"

Jeudi 25 avril 2019, L'île de la tentation était de retour sur W9, pour le plus grand plaisir des fans du programme. Cinq duos sont venus tester leur couple. Leur but ? Résister aux célibataires qui feront tout pour les séduire. Le lendemain, dans Touche pas à mon poste (C8), Cyril Hanouna et son équipe n'ont bien évidemment pas manqué de revenir sur le premier épisode. Un come-back qui n'a pas fait l'unanimité au sein des chroniqueurs.

Kelly Vedovelli, par exemple, a jugé que les candidats étaient caricaturaux. Des critiques qui n'ont pas du tout plu à Malika, l'une des candidates. En story, la jeune femme de 30 ans a écrit : "Tu es casteuse pour te permettre de dire que nous sommes des caricatures ? Bella 2.0 sérieusement [en référence à son rôle dans le clip de Bella de Maître Gims, NDLR]. Il faut que tu réfléchisses avant de parler. Sorry, c'est peut être trop te demander."