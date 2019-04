L'Île de la tentation 2019 : Qui sont les fusionnels Malika et Medhi ?

Ce jeudi, L'Île de la Tentation débarque en prime time sur W9 après neuf ans d'absence !

Dans cette nouvelle édition très attendue animée par la jolie Belge Julie Taton, cinq couples ont accepté de se séparer le temps de vivre 12 jours et 12 nuits avec vingt célibataires très bien faits de leur personne. Parmi les volontaires qui ont osé l'expérience, il y a Malika (30 ans) et Medhi (32 ans) ensemble depuis un an et demi. Cette aventure, Malika la voit comme une façon de réapprendre à faire confiance à son chéri.

Dans leur portrait dévoilé sur Instagram par W9, Malika explique : "Nous nous sommes rencontrés lors du Festival de Cannes où l'on travaillait. Notre couple aujourd'hui est très, très fusionnel. On bosse ensemble, on vit ensemble. Quand ça clashe, c'est fusionnel aussi. (...) Aujourd'hui, je n'ai pas confiance en lui. Le seul doute que j'ai, c'est qu'il ne soit pas vraiment pareil quand on est ensemble et quand il se retrouve seul." Et son petit ami d'indiquer : "Je veux lui prouver que même sur une île avec 50 filles, je ne vais pas faire de faux pas. Qu'elle puisse voir de ses propres yeux, réellement, qu'elle n'a vraiment rien à craindre."

Malika et Medhi partageront l'aventure avec Marie et Julien (un couple avec une grosse différence d'âge), Molie et Kevin (lequel veut prouver à sa belle qu'il a changé et qu'il ne la trahira plus), Lysa et Nicolas (lequel est dévoré par la jalousie) et Tyla et Jonathan (qui vivent une relation à distance).