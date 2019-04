Julie Taton dans L'Île de la tentation : "J'ai assisté à des scènes !"

L'Île de la tentation est de retour après neuf ans d'absence sur W9. Un come-back attendu comme celui de Julie Taton qui prend les rennes de la présentation dès le 25 avril prochain. A cette occasion, Purepeople.com a interviewée la pétillante belge de 35 ans.

Pourquoi avoir accepté de présenter L'île de la tentation ?

L'émission me parle beaucoup car je la regardais à l'époque. À l'époque je regardais L'île de la tentation avec des copines. On se faisait des soirées et on riait marrait en se demandant comment untel avait pu faire telle chose et l'autre réagir comme ça. On vivait le truc à fond. Pouvoir me retrouver à la présentation ça m'a beaucoup fait rire car je passe de l'autre côté. Mon rôle était de recueillir les sentiments des candidats et j'ai assisté à des scènes ! Je ne peux pas trop en révéler mais c'était surréaliste. Du coup je me retrouvais parfois de nouveau dans la position de téléspectatrice

Ce que j'aime aussi c'est que cette version est "romantique", il y a une vraie recherche de l'amour fort, de vraies remises en question. C'est pour ça qu'on ne parle plus de "tentatrice" mais de "célibataire". Eux aussi sont à la recherche de l'amour. Et puis je suis heureuse de revenir dans le groupe M6 avec qui j'ai commencé ma carrière en France (Elle a été une des speakerines de W9 et a présenté le Morning Café, ndlr).

Pourriez-vous participer à ce programme ?

Je suis mariée donc non (rires). Je n'aurais de toute façon pas été une bonne participante car je suis un peu trop sur la réserve. Je n'aime pas trop m'exposer du coup je ne serais pas une bonne cliente. C'est comme pour mon fils (Côme (3 ans), ndlr) et mon mari, je les montre mais je ne les expose pas.

Êtes-vous une femme jalouse ?

Par le passé j'ai été très très jalouse, presque maladive parce que je pense que je n'avais pas vraiment confiance en moi. Je ne peux pas dire que j'ai pleinement confiance en moi aujourd'hui mais un peu plus qu'il y a dix ans. La jalousie traduit un mal-être intérieur et je pense que j'ai évolué par rapport à ça. Maintenant, il ne faut pas trop me chercher non plus ! (rires) J'ai mon petit caractère.

Auriez-vous pu jouer les célibataires ?

Oui ! Ça m'aurait éclaté, j'aurais vraiment rigolé. Après tout, si tu es célibataire tu n'as rien à perdre. Tu viens vivre une expérience, tu rencontres des gens super, tu apprends plein de choses, tu fais la connaissance d'autres nanas qui sont comme toi, en pleine remise en question et, cerise sur le gâteau, tu peux rencontrer l'amour !

