L'Île de la tentation 2019 : Découvrez Kevin et Molie, rongés par une trahison

Ce soir, l'émission culte L'Île de la tentation revient en prime time sur W9 après neuf longues années d'absence !

Dans cette nouvelle édition animée par la Belge Julie Taton, cinq couples ont accepté de se séparer le temps de vivre 12 jours et 12 nuits avec vingt séduisants célibataires. Parmi les volontaires qui ont osé l'expérience, il y a Molie (24 ans et coiffeuse à Mons en Belgique) et Kevin (29 ans et coach sportif) qui sont ensemble depuis trois ans. Cette aventure, Molie la voit comme une façon de découvrir si elle peut faire véritablement confiance à son chéri... qui l'a déjà trompée par le passé.

Dans leur portrait dévoilé sur Instagram par W9, Kevin explique : "Le gros point négatif dans notre couple, c'est vraiment les disputes. (...) Il s'est passé quelques petits trucs à droite à gauche." Et Molie d'ajouter : "Je suis jalouse, très jalouse. Je ne suis pas jalouse pour rien. Kevin, c'est pour moi quelqu'un qui aime bien plaire, qui adore plaire. À un moment donné, on a eu quelques soucis dans notre couple, donc on s'est séparé. Quand on recommence quelque chose qui a été cassé, c'est compliqué. Donc, je ne fais pas totalement confiance."

Molie et Kevin partageront l'aventure avec les fusionnels Malika et Medhi, Marie et Julien (un couple avec une grosse différence d'âge), Lysa et Nicolas (lequel est dévoré par la jalousie) et Tyla et Jonathan (qui vivent une relation à distance).

Retrouvez L'Île de la tentation, ce soir sur W9, à 21h