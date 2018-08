Kelly Vedovelli (TPMP) : Sa plus grosse honte de vacances... aux toilettes !

Kelly Vedovelli a rapidement su séduire le public de Touche pas à mon poste sur C8 grâce à son charme, sa répartie et sa spontanéité. Invitée à faire le bilan de sa saison auprès de Cyril Hanouna et à parler de ses vacances, la jolie blonde aperçue dans le clip Bella de Maître Gims a révélé sa plus grosse galère de voyage...

En effet, lors d'un trajet en train, la DJ et rivale d'Agathe Auproux a vécu une situation très délicate. "Une fois, dans le train qui me conduisait à Saint-Raphaël, les portes automatiques des toilettes se sont ouvertes en grand alors que j'étais sur le trône. Ça m'a traumatisée car il y avait une file d'attente énorme !", a-t-elle confié à nos confrères de Public avant d'ajouter : "Depuis, je ne vais plus aux toilettes dans un train."

Également interrogée sur l'identité du chroniqueur avec qui elle ne partirait jamais en vacances, Kelly Vedovelli n'a pas surpris grand monde en formulant sa réponse. "Avec Agathe Auproux ! Elle ne sera jamais ma copine. J'apprécie les gens qui sont toujours d'humeur égale et en qui je peux avoir confiance. Ce n'est pas son cas", a-t-elle lâché sans prendre de gants.

Une interview à retrouver en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.