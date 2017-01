Kendall et Kylie Jenner : Duo sublime aux Golden Globes

Respectivement vêtues de robes Paule Ka et Labourjoisie, Kendall et Kylie Jenner ont éclipsé les autres convives de la soirée NBCUniversal. Les sublimes Vanessa Hudgens, Karrueche Tran et l'acteur Damon Wayans, accompagné de son épouse Angelica Zackary, ont aussi foulé le tapis rouge de l'événement.

Deux autres filles de stars se sont présentées à l'autre after party de la soirée : Sofia Richie et Paris Jackson, enfants respectives de Lionel Richie et de Michael Jackson, ont fait sensation du côté du magazine InStyle et de Warner Bros.