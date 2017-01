Paris Jackson : Tapis rouge chic, rock et fleuri avec sa complice Sofia Richie

Qu'il est loin le temps où la petite Paris Jackson s'exprimait pour la première fois devant les caméras du monde entier lors des funérailles de son père, en 2009.

A bientôt 19 ans (elle les fêtera le 3 avril prochain), la fille du regretté roi de la pop Michael Jackson s'est muée en une véritable jeune femme épanouie. Si elle a longtemps souffert de dépression et a même tenté de mettre fin à ses jours en 2013, elle a su remonter la pente et croque désormais la vie à pleines dents, toujours entourée de sa grand-mère Katherine Jackson (86 ans) et régulièrement vue au côté de ses frères Prince (19 ans) et Blanket (14 ans), sans oublier sa mère Debbie Rowe, qui se bat férocement contre le cancer et avec laquelle elle est restée proche.

A Los Angeles, où elle est très souvent photographiée main dans la main avec son petit ami Michael Snoddy, Paris Jackson mène une vie équilibrée et n'est que très rarement vue aux événements officiels. Dimanche 8 janvier, elle a toutefois accepté de faire une petite exception en se rendant à l'after party des Golden Globe Awards organisée par le magazine InStyle et les studios de la Warner Bros au Beverly Hilton Hotel.

Vêtue d'une longue robe fleurie de la griffe Tadashi Shoji qui révélait par ailleurs ses nombreux tatouages aux bras, Paris Jackson a notamment profité de l'événement pour croiser son amie d'enfance Sofia Richie. Complices, les deux jeunes femmes ont pris la pose côte à côte avant de retrouver la compagnie des autres convives. Nombreuses ont été les personnalités à répondre présentes à l'invitation. Kendall et Kylie Jenner, Naomie Harris, Lucie Hale, Sarah Hyland, Miranda Kerr, Diane Kruger, Hailey Baldwin ou bien encore Leighton Meester et son mari Adam Brody ont tous pris la pose devant les photographes.