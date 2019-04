Kendall Jenner, complexée : "Suis-je censée être plus sexy, comme elles ?"

Kendall Jenner est aujourd'hui l'un des mannequins les plus en vogue de la planète ! Elle suscite l'admiration de millions de fans, dont ses soeurs Kourtney, Kim et Khloé Kardashian. Adolescente, le top model les enviait en retour et se demandait : "Suis-je censée être sexy comme elles ?"

Kendall Jenner se livre dans une nouvelle interview. Elle s'est entretenue avec le quotidien britannique The Telegraph. La jolie brune de 23 ans décrit un complexe dont elle a souffert plus jeune : "Mes soeurs ont plus de courbes que moi. Elles ont des seins et je n'en ai pas. En grandissant en étant cette petite fille mince, je voyais mes soeurs et me demandais toujours : 'Oh non, suis-je censée être plus sexy, comme elles ?"