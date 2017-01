Kev Adams est "Superhigh" face à une bombe de Playboy

Actuellement à l'affiche d'Un sac de billes, Kev donnera la réplique à un populaire youtubeur américain, Destorm Power (Epic Rap Battle of History), ainsi qu'au mannequin Sarah McDaniel dont c'est le premier rôle. La jolie Californienne aux yeux vairons est devenue en quelques mois une star des réseaux sociaux, faisant de son regard énigmatique et de la couleur de ses yeux, des atouts indéniables. Au point d'attirer Playboy qui l'a choisie pour sa couverture du numéro de mars 2016 – un numéro historique, puisqu'il s'agissait du premier ne mettant pas une femme nue en vedette.

Reste que Kev Adams ne sera pas seul au monde. Superhigh sera écrite par Édouard Pluvieux (Amis publics, un film avec Kev Adams) et devrait débarquer sur Blackpills en juin.

Concurrent de Studio+ (une autre plateforme de VOD pour mobiles), Blackpills doit être lancé fin février. En juin dernier, on avait appris que la firme créée par Daniel Marhely (cofondateur de Deezer) et Patrick Holzman (cofondateur d'Allociné, ex-CanalPlay) avait notamment parié sur Luc Besson pour un des projets de lancement. Via sa société EuropaCorp, il devait produire une mini-série de 10 épisodes sous le nom de Killer's School, avant de finalement laisser le projet à Together Studio, la société de Renaud Le Van Kim. Tournée en anglais à Paris, elle sera composée de 10 épisodes de 10 minutes chacun. Blackpills accueillera également You Got Trumped, une mini-série humoristique sur le nouveau président américain, déjà aperçue sur YouTube.