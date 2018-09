Kev Adams et Jamel Debbouze : Bagarre à l'aéroport comme Booba et Kaaris

Actuellement en pleine promotion du film "Alad'2" et de passage à l'aéroport d'Orly, Kev Adams et Jamel Debbouze ont rejoué la fameuse rixe entre les deux rappeurs Booba et Kaaris. Une vidéo dans laquelle les rires fusent bien plus que les coups.

Un fois arrivés à Genève (Suisse) pour assurer la promotion d'Alad'2, les deux comédiens ont retrouvé leur calme et ils ont posé avec complicité.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater