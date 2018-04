Kev Adams : La question qu'il ne supporte plus !

Bien qu'il ait déjà fait plusieurs films dans lesquels il incarne des rôles plus sérieux que celui qu'il avait dans Soda ou Les profs par exemple, Kev Adams a toujours, pour certains, l'étiquette de l'acteur/humoriste adolescent. De fait, lors de ses interviews, certains journalistes n'hésitent pas à lui demander ce que cela fait de jouer pour la première fois un personnage adulte. Une question qui est souvent revenue lors de la promotion de son dernier film Love Addict (en salles le 18 avril prochain) et qui le met quelque peu mal à l'aise.

Lors de son passage dans Le Tube (Canal+), ce samedi 14 avril 2018, le beau brun de 26 ans a en effet admis : "Il n'y a même pas une question précise que je ne supporte plus. C'est plus le côté : 'Alors Kev Adams, c'est la première fois qu'on vous voit adulte, pas ado presque.' Tu sens que les gens sont mal à l'aise quand ils me posent cette question, du coup, ça me met aussi mal à l'aise."

S'il assume cette étiquette qu'il a eue, Kev Adams a confié que cela lui pesait un peu. Néanmoins, il concède que ce sujet peut intéresser le public : "C'est un truc qui vient vraiment des journalistes et des médias. En même temps je comprends. Quand on écrit un article ou qu'on fait un reportage, c'est bien d'avoir un angle. Et l'angle de dire que Kev Adams a grandi en est un bon. Si j'étais journaliste, je pense que je commencerais par : 'Kev Adams, c'est votre premier rôle d'adulte.'"