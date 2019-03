Kev Adams : Miss Univers s'invite dans son nouveau spectacle

Kev Adams parcourt la France avec un nouveau one-man show intitulé Sois 10 ans. Le jeune humoriste de 27 ans y célèbre ses 10 ans de carrière avec des sketchs très personnels, notamment sur ses proches. Kev Adams prend le parti d'assumer ce que l'on raconte sur lui et d'en rire avec son public qu'il veut le plus large possible. Sa relation avec Iris Mittenaere, qui fut tant commentée, fait aussi partie du spectacle.

Dans une grande interview accordée à nos confrères de TV Magazine, Kev Adams explique ce qui l'a poussé à aborder le sujet : "'Ce mec-là est un produit commercial', 'il ne s'adresse qu'aux ados', 'il est parfois irrespectueux ou malpoli'. C'est ce que j'ai entendu pendant dix ans et je trouvais intéressant d'y répondre sur scène, plutôt que, sérieusement, en interview. L'idée, c'est qu'on va tout assumer, et en même temps, on va rire de moi, de mes travers. C'est important, je trouve, de faire un spectacle qui mette les pieds dans le plat, où on parle de tout. C'est comme quand je dis : 'Soi-disant je suis sorti avec Miss Univers.' On voit très bien que, dans la salle, les gens me regardent du genre : 'OK, tu attaques le sujet cash.'"

Pour autant, Kev Adams ne déviera pas de sa ligne de conduite et restera, hors scène, discret sur sa vie privée : "On dit que si vous en avez marre qu'on parle de vous, faites-le vous-même, ainsi plus personne n'aura de scoop à raconter. Mais, ça m'a tellement saoulé qu'on dise tout et n'importe quoi sur cette histoire... Je n'ai jamais fait d'interview sur ma vie privée et je vais garder cette ligne de conduite toute ma vie ! Par contre, dans mon spectacle, je touche à l'intime, je parle de mes frères, de ma mère et de ma relation avec Miss Univers. Encore une fois, je parle d'elle sur deux vannes en réalité, ensuite je parle plus des relations amoureuses en règle générale et de ce que j'ai appris grâce à celle-ci."

En janvier, pour promouvoir son spectacle, Kev Adams publiait sur Instagram des vidéos faisant le bilan de sa carrière et de son existence. Déjà, il glissait un clin d'oeil à sa rencontre avec Iris Mittenaere en 2017 en disant à ses fans : "Je sais très bien ce qui vous intéresse dans tout ça." De son côté, l'intéressée avait demandé le respect de sa vie privée lors d'une interview pour le Buzz TV du Figaro : "On est une femme, on a obligatoirement envie de nous mettre en couple avec quelqu'un. À croire que l'on ne peut pas réussir seule finalement ! On veut absolument mettre une jeune femme de 25 ans en couple avec n'importe quel ami."