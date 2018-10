Kevin Mayer : Beau gosse sexy pour ses vacances en amoureux

Après avoir battu le record du monde de décathlon, Kevin Mayer avait annoncé qu'il s'octroyait quelques jours de vacances dans un petit coin de paradis. Le charmant athlète et sa compagne Delphine Jariel sont bien arrivés en Nouvelle-Calédonie et partagent leur quotidien fait d'eau turquoise et de sable fin sur les réseaux sociaux.

