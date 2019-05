Kevin Miranda (Les Anges) : Son nouveau projet très surprenant !

C'est en 2010 que Kevin Miranda a été révélé au grand public en participant à Dilemme, sur W9. L'année suivante, il s'envole pour New York afin de participer a l'émission de NRJ 12 Les Anges de la télé-réalité 3 : I love New York. La chaîne lui fait confiance et lui propose donc en 2012 un rôle dans la scripted-reality Hollywood Girls, au côté d'Ayem Nour ou Caroline Receveur. L'aventure dure trois ans.

En parallèle, il est sur les planches dans Bonjour ivresse, Un coeur en herbe et Revenir un jour. Il monte aussi son entreprise, un salon de beauté baptisé La French.