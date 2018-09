Kevin (N'oubliez pas les paroles) a-t-il réellement aidé financièrement Marie ?

Après 43 participations à N'oubliez pas les paroles sur France 2, le champion Kevin (un jeune étudiant de seulement 25 ans !) était éliminé en juillet dernier et repartait avec la coquette somme de 410 000 euros.

Avant son élimination, l'étudiant installé aux Etats-Unis avait révélé qu'avec son pactole il souhaitait voyager, aider sa famille, organiser un repas pour les sans-abri de San Francisco mais aussi qu'il désirait venir en aide à Marie, une ancienne candidate du jeu à laquelle il s'était mesuré. Cette dernière avait besoin de 7 000 euros pour pouvoir permettre à sa maman, alors intubée et placée dans un coma artificiel, de subir un protocole médical au Canada... L'intention de Kevin avait alors été unanimement saluée.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs deux mois plus tard, Kevin a accepté de donner des nouvelles de Marie et de sa maman. "Il se trouve qu'elle n'a plus besoin de cette somme d'argent parce que sa mère a trouvé un chirurgien en France. Donc l'opération sera remboursée", a révélé le jeune homme avant d'ajouter : "Je lui ai tout de même payé l'aller-retour pour qu'elle puisse se rendre sur Paris."

De son côté, Kevin a été éliminé ce 29 septembre 2018 en finale des Masters de N'oubliez pas les paroles. Le champion s'est incliné face à Hervé mais est tout de même reparti avec 65 000 euros. Encore de quoi réaliser quelques rêves !