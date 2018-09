Kevin (N'oubliez pas les paroles) convoité : Les messages d'amour pleuvent !

Depuis la semaine dernière, Nagui reçoit les plus grands champions de N'oubliez pas les paroles (France 2) dans les Masters 2018. Et ce lundi 24 septembre 2018, c'était au tour de Kevin d'affronter Aline. A cette occasion, l'étudiant à l'université de Berkeley (aux Etats-Unis) a accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs et a admis recevoir des messages d'amour.

"J'ai reçu beaucoup de messages et de demandes sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Du coup, je me suis créé un autre compte sur lequel j'accepte les fans de l'émission. Il y avait toutes sortes de messages. A boire et à manger oui", a confié le jeune candidat de 24 ans qui, aux dernières nouvelles, est un coeur à prendre. Reste à savoir s'il y a certaines paroles qu'il n'oubliera pas...

En attendant, mieux vaut qu'il ait retenu celles des chansons proposées dans les Masters 2018 afin de remporter la compétition. Afin de participer au tournage, le plus grand gagnant de l'histoire de l'émission (avec 410 000 euros de gains et 43 victoires) a fait un gros sacrifice : "En ce moment [au moment du tournage, NDLR], normalement, c'est ma rentrée. C'était un peu embêtant. Parce que je suis censé donner des cours toutes les semaines, et j'ai dû trouver quelqu'un pour me remplacer. Je vais rater quelques cours, je vais devoir bosser deux fois plus à mon retour... J'espère que je ne suis pas venu pour rien !"