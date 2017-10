Kevin Spacey, son coming out vivement critiqué : "À ton tour de pleurer, Spacey"

À Hollywood, Kevin Spacey se fait aussi descendre. "Non, non, non, non, non ! Tu ne peux pas 'choisir' de te cacher sous l'arc-en-ciel ! Va te faire voir !", a répondu l'actrice lesbienne Wanda Sykes. "À ton tour de pleurer, Spacey", tacle sarcastiquement de son côté Rose McGowan. "Révéler son homosexualité, ce n'est pas la même chose que de révéler qu'on s'est jeté sur un garçon de 14 ans. C'est dégoûtant de confondre les deux", a tweeté le critique de cinéma de Variety, Richard Lawson. "Toutes ces occasions que Kevin Spacey a eues de sortir du placard et d'être un modèle pour d'autres : et il ne le fait que quand il se retrouve impliqué dans l'agression d'un adolescent", déplore quant à lui le journaliste et militant Glenn Greenwald.

Même sentiment du côté de l'acteur out Zachary Quinto qui regrette que Spacey ait choisi cette occasion pour faire son coming out, un coming out pour "détourner l'attention" de l'agression qu'il a commis sur un adolescent de 14 ans.