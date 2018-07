Kevin Trapp fiancé : Le footballeur va épouser le mannequin Izabel Goulart

Kevin Trapp et Izabel Goulart passent à l'étape supérieure de leur relation. Jeudi 5 juillet 2018, le footballeur de 28 ans et le top de 33 ans se sont saisis de leurs comptes Instagram pour publier une vidéo où ils annoncent leurs fiançailles. On y voit d'abord la jolie bague du mannequin avant d'apercevoir le couple en train de s'embrasser sur un rocher en bord de mer. Trop de romantisme !