Khloé Kardashian : Obsédée par son poids, elle poursuit les efforts au sport

Khloé Kardashian n'a jamais été aussi motivée. Accro au sport, la star de télé-réalité a officiellement repris le chemin des entraînements, cinq semaines après la naissance de sa fille True (née le 21 avril 2018). Installée à Cleveland (Ohio) où elle vit avec son compagnon Tristan Thompson après le scandale de l'adultère (elle songe même à l'épouser malgré l'humiliation), la jeune maman de 33 ans documente chaque jour ses sessions sur les réseaux sociaux pour évoquer ses exercices avec ses abonnés.

Jeudi 24 mai 2018, c'est entourée de deux coachs que la soeur de Kim K s'est remise au boulot pour son quatorzième jour d'entraînement. Fière des premiers résultats, elle qui exhibe dès qu'elle le peut son ventre plat, KoKo était toutefois bien épuisée par cette nouvelle journée d'exercices.

Le 21 mai, elle avait déjà révélé à ses fans que la reprise était exaltante mais éreintante. "Je me sens bien mais je suis fatiguée, mon corps me fait mal. Les premières parties de l'entraînement craignent vraiment parce que tu pousses ton corps très durement. Tu es tellement fatiguée et tu essaies de reprendre ton rythme. Et c'est bien plus difficile que ce que l'on peut penser", avait-elle expliqué.

Obsédée par son image, elle qui trouve que ses fesses sont actuellement "trop grosses", Khloé Kardashian a tout le temps du monde pour se remettre en forme. Pour le moment, elle ne prévoit donc pas de rentrer en Californie pour passer un peu de temps avec sa famille. Entre passer des moments avec son bébé et s'acharner au sport, la top liste des priorités est déjà remplie. Quelle vie...