Khloé Kardashian dévoile déjà son ventre plat un mois après l'accouchement !

Ce 21 mai 2018, la mère de True a dévoilé un corps déjà aminci après avoir accouché le 12 avril dernier. Mais son objectif semble loin d'être atteint puisqu'elle vient seulement de reprendre les exercices sportifs : "Je m'entraîne depuis onze jours maintenant. Je me sens bien mais je suis fatiguée, mon corps me fait mal", a-t-elle témoigné. "Les premières parties de l'entraînement craignent vraiment parce que tu pousses ton corps très durement. Tu es tellement fatiguée et tu essaies de reprendre ton rythme. Et c'est bien plus difficile que ce que l'on peut penser."

Le sport est mon sanctuaire

Complexée par son corps, allant jusqu'à porter un maillot de bain sous sa tenue de sport, la jeune femme de 33 ans était particulièrement impatiente de reprendre les squats. Mais la reprise se révèle compliquée, d'autant plus que de nombreux fans lui reprochent de trop se soucier de son corps alors qu'elle vient juste d'accoucher. "La vérité est que j'avais l'habitude de m'entraîner cinq à six fois par semaine avant de tomber enceinte et c'est mon sanctuaire, quelque chose que j'adore faire, donc je veux m'y remettre et reprendre mon rythme", a-t-elle répondu à ses détracteurs.