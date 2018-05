Khloé Kardashian : Trompée et humiliée, elle veut toujours épouser Tristan

On prend les mêmes et on recommence. Un mois et demi après les révélations des multiples infidélités de Tristan Thompson, qui l'avait fameusement trompée avec pas moins de cinq femmes alors qu'elle s'apprêtait à donner naissance à leur fille True (née le 12 avril 2018), Khloé Kardashian se porte comme un charme et est heureuse d'avoir donné une seconde chance à son compagnon malgré les réticences de sa famille. À croire qu'aucune humiliation publique ne s'est jamais produite...

Selon les informations rapportées le 22 mai par le magazine People, la star de télé-réalité de 33 ans "semble de plus en plus heureuse, jour après jour". Installée depuis deux mois à Cleveland (Ohio) avec son basketteur de 27 ans, la jeune maman s'épanouit dans son nouveau rôle et prend plaisir à s'éclater au sport lorsqu'elle n'est pas avec son bébé. Aujourd'hui, Khloé est "satisfaite" d'avoir pris la décision de rester avec le père de son enfant. "Elle veut une famille unie. Elle a Tristan à l'oeil. Il avait de vrais remords", a-t-on confié. Une relation tout ce qu'il y a de plus saine.

Et si rien n'est "gravé dans la pierre", la soeur de Kim K songe vraisemblablement toujours à épouser celui qui partage sa vie depuis août 2016. "Khloé veut se marier un jour, mais il n'y a pas encore de conversation sérieuse à ce sujet. Elle évoque cependant un futur avec Tristan. Elle pense qu'ils peuvent travailler sur leur relation et avoir une vie heureuse ensemble", a-t-on ajouté.

La star des Cavaliers de Cleveland pense la même chose. Ainsi, Tristan Thompson "veut être avec Khloé" et a admis que son comportement avait été "entièrement incorrect". Il n'y a plus qu'à patienter pour voir s'il saura tenir ses nouvelles promesses, lui qui a su pendant plus d'une année mener une double vie.