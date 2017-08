Kidd Creole : L'ancien rappeur arrêté pour meurtre

Le drame s'est déroulé mardi soir, dans le quartier de Midtown, à Manhattan. The Kidd Creole, de son vrai nom Nathaniel Glover, se rendait sur son lieu de travail – il est employé comme homme à tout faire et agent de sécurité – quand il a croisé un sans-abri du nom de John Jolly. Les deux hommes, qui ne se connaissent pas, échangent quelques mots. Une altercation éclate après cette brève discussion, au cours de laquelle Nathaniel Glover aurait pensé que son interlocuteur lui avait fait des avances sexuelles. Il lui assène deux coups de couteau dans la poitrine.

Des passants ont appelé les secours, pensant que John Jolly avait simplement perdu connaissance. En découvrant les traces des coups à l'arme blanche, les secouristes l'ont emmené à l'hôpital Bellevue, à New York. John Jolly, 55 ans, y est mort de ses blessures.

The Kidd Creole, un ancien membre du groupe Grandmaster Flash & The Furious Five, est considéré comme l'un des pionniers du rap à New York et aux États-Unis. L'ex-artiste a été photographiée mercredi à sa sortie d'un commissariat de Manhattan, menotté et escorté par deux agents des forces de l'ordre.

"Il a fait des aveux et il est inculpé", a confié une source policière au New York Daily News. Le chef d'accusation de meurtre a été retenu contre lui.