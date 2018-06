Kids United : L'un des chanteurs se lance dans la comédie !

C'est officiel, Jean-Luc Reichmann est prêt à endosser de nouveau son rôle de commandant dans la série policière Léo Matteï, brigade des mineurs ! L'animateur phare des 12 Coups de Midi (TF1) a confirmé que son personnage reprendrait du service pour six épisodes en vue d'une saison 6. Et c'est sur son compte Instagram qu'il a partagé la bonne nouvelle en postant une photo de lui en plein tournage. Mais ce n'est pas tout ! À ses côtés se trouve l'un des chanteurs du groupe populaire Kids United. Il s'agit du jeune Gabriel qui fait là ses premiers pas en tant qu'acteur.

Cette nouvelle survient quelques jours après l'annonce de la participation de plusieurs autres guests. Parmi eux, on retrouve Michel Sarran. Le chef cuisiné étoilé s'est vu offrir un rôle sur mesure puisque l'intrigue de son épisode se tiendra dans un restaurant. Patrick Bosso, Rebecca Hampton (Plus belle la vie) et Cyril Eldin seront aussi de la partie.

Depuis 2013, les téléspectateurs de la Une peuvent suivre les aventures du policier Léo Matteï et la série française ne cesse d'étonner par ses records d'audience. À côté de ce rôle très brut, Jean-Luc Reichmann poursuit sa carrière d'animateur avec son jeu quotidien et trouve également le temps de faire du théâtre. En effet, il y a encore quelques mois, il se produisait à Paris dans la pièce Nuit d'ivresse, écrite par Josiane Balasko.