Kim DePaola : Macabre découverte dans la voiture de la star de téléréalité

C'est une affaire qui intrigue l'Amérique. Le 17 mars dernier, deux corps carbonisés ont été découverts dans une voiture en flammes dans un quartier cossu de Pater­son, petite ville aisée du New Jersey. Appelée sur place, la police n'a mis que peu de temps à identifier la propriétaire du véhicule en question : Kim DePaola, une starlette américaine connue pour sa participation à l'émission de téléréalité Real Housewives of New Jersey diffusée sur la chaîne Bravo. Son principe : s'inspirer volontairement de la série Desperate Housewives en filmant la vie quotidienne de riches femmes. Une recette simple mais qui rencontre un franc succès outre-Atlantique.

Alors que l'identité des deux corps retrouvés brûlés reste encore à déterminer, seuls des examens dentaires permettant d'y parvenir, la police penche d'ores et déjà vers la thèse du double homicide. La version des voisins, qui ont indiqué avoir entendu des coups de feux, coïncident avec les balles retrouvées dans les têtes des victimes. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes lié au trafic de drogues.

Selon E! News, Kim DePaola n'est pas la dernière personne à avoir conduit l'Audi partie en flammes mais ce serait un ami de son fils Chris, Aaron Anderson, qui reste toujours introuvable et qui ne répond plus au téléphone comme l'a indiqué sa maman.

Tandis que l'enquête est en cours, Kim DePaola s'est exprimée sur sa page Instagrm, où elle est particulièrement active. "Je suis touchée du déferlement d'amour et de soutien pendant ce moment difficile. Mon fils et moi sommes tous les deux sains et saufs. Nos profondes condoléances vont aux familles des victimes de cette horrible tragédie", a-t-elle partagé.