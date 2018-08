Kim et Kourtney Kardashian : Violente dispute, entre insultes et vérités

L'émission L'incroyable famille Kardashian porte bien son titre ! Kim et Kourtney ont consolidé leur réputation dimanche soir (5 août 2018), jour de diffusion du premier épisode de la nouvelle saison. Les deux soeurs y ont eu une violente dispute verbale et ont échangé des insultes en présence de leur maman médusée...

La saison 15 de L'incroyable famille Kardashian (titre original Keeping up with the Kardashians) a commencé ce dimanche 5 août, sur E! Entertainment. L'épisode du jour contenait une scène de dispute entre Kim et Kourtney. Les deux femmes tentaient d'accorder leurs disponibilités pour la séance photo de la carte de Noël 2017 des Kardashian.

"Personne ne te veux à ce p***** de shoot, donc casse-toi de là !", lance une Kim Kardashian en colère à sa grande soeur. Kourtney lui répond : "J'ai déjà dit, ce matin, que je me moquais d'y être", réponse qui accentue la rage de Kim : "Alors ne viens pas, parce que t'es saoulante ! Parfait, donc ferme ta g****e !"

Elle est la personne la moins excitante à regarder

"Peut-être que si t'avais une marque pour laquelle t'étais passionnée, tu saurais ce que c'est que de diriger une p***** d'entreprise, mais t'en sais rien, donc fais pas comme si tu sais de quoi je parle", ajoute Kim Kardashian, qui organise le shooting et souhaite programmer un horaire à sa convenance. "J'ai besoin que Kourtney arrête d'être si lourde avec son balai dans le c**, de faire comme si elle dirigeait le truc parce que ce n'est pas le cas. Elle est la personne la moins excitante à regarder, donc elle peut s'en aller. Elle ne fait rien, elle n'a pas idée de ce qu'est avoir du travail."

Dans la scène suivante, Kourtney en pleurs appelle sa petite soeur Khloé, assise près de leur maman Kris Jenner, pour régler ses comptes. "Je ne suis pas là pour être maltraitée par ma p***** de famille de s****es ! Kim qui dit que je suis la moins intéressante à regarder ? Mais qui dit des choses comme ça ?", demande la compagne du mannequin Younes Bendjima. "Vos valeurs sont vraiment différentes des miennes. Je choisis d'être une mère pour mes trois enfants, je ne cherche pas un autre boulot."

Également présente, Kim ne parvient à se contenir : "Tu ne fous rien !" L'épouse de Kanye West et maman de trois enfants (North, Saint et Chicago) finira tout de même par s'excuser. Kourtney ne l'a pas entendu de cette oreille : "Tu es un être humain désespéré et diabolique. Je ne veux pas te voir (...) Va te faire f****e, Kim ! Je ne vais pas vivre ma vie près de gens qui ne me font pas sentir bien au quotidien."

Les deux soeurs se sont depuis réconciliées. Et figurent ensemble sur la carte de Noël 2017 de la famille.