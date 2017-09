Kim Glow "bouleversée" par la rupture : Avec Sylvain Potard, c'est fini !

En mai dernier, Kim Glow (31 ans) et Sylvain Potard se mettaient en couple. Les amoureux s'étaient même rendu sur le plateau du Mad Mag de NRJ12, officialisant leur relation. Après quelques mois d'amour, ils ont finalement rompu, comme le révèlent nos confrères de Public.

D'après une source proche, la candidate de télé-réalité "était bouleversée" par cette rupture. "D'ailleurs elle a encore du mal à l'admettre", poursuit cette même source. Toutefois, pour l'heure, ni Kim Glow ni Sylvain Potard ne se sont exprimés à ce sujet.

Mais sur les réseaux sociaux, plusieurs fans avaient déjà deviné leur séparation. Et pour cause, les deux ex-tourtereaux ne se suivent plus, et la brunette aux courbes voluptueuses a supprimé d'Instagram toutes leurs photos de couple...

Une rupture inattendue pour la candidate des Anges 9 (NRJ12) et le champion de MMA (mixed martial arts) de 37 ans, qui assuraient avoir eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Seulement, lors d'un entretien accordé à nos confrères de Voici en mai dernier, Sylvain Potard émettait déjà quelques réserves.

"Je voulais qu'on attende un tout petit peu avant d'officialiser. Parce que c'est vrai qu'on ne s'est vu que deux fois. Donc oui, ça va vite. Ça va même très vite", lâchait-il. Et d'ajouter : "Comme c'est une personne publique, il faut faire les choses vite. Moi, je ne suis pas du tout dans ce trip-là. Je lui en ai parlé, je voulais qu'on attende un tout petit peu."