Kim Glow "violentée" dans Les Anges ? Elle accuse la production...

Kim Glow a décidé de prendre la parole. La bombe des Marseillais de W9 passée ensuite chez Les Anges aurait été violentée sur ses tournages pour NRJ12 et n'aurait pas pu porter plainte à cause de la production du show de télé-réalité.

Interrogée par Sam Zirah pour En toute intimité, la bimbo à qui l'on doit les titres Sans vous et Jolie jolie a en effet affirmé qu'elle n'avait pas été ménagée sur NRJ12. "Je suis un peu déçue dans le sens où sur deux tournages j'ai été violentée et on minimise la chose. La production se protège pour ne pas avoir le CSA au cul. Moi j'ai voulu porter plainte à Miami par exemple [sur Les Anges 9, ndlr] quand Vincent Queijo m'a tapée. Mais si je le faisais, il ne pouvait plus sortir du territoire américain, on m'a demandé de ne pas porter plainte. Je suis pas méchante, encore une fois, donc je ne l'ai pas fait. C'était dans mon droit."

Relancée ensuite sur son deuxième tournage pour la chaîne où Kim a eu une altercation musclée avec Amélie Neten, la jolie trentenaire – qui n'est restée qu'une petite semaine dans l'aventure en Grèce – a commenté : "Pareil sur le tournage des Vacances des Anges 2, j'aurais pu porter plainte, je suis quand même repartie avec un oeuf sur le front. Tout le monde l'a vu, on m'a porté un coup au visage, avec le poing, j'ai été marquée. J'aurais pu porter plainte directement, certificat médical, c'était visible ! J'ai été voir un médecin en France, pour avoir une preuve, mais je n'ai pas été porté plainte, je ne suis pas une fille méchante encore une fois."

Pas sûr que l'on puisse revoir Kim dans les mois à venir sur NRJ12...