Kim Kardashian : Accablée pour ses méthodes, la jeune maman sort les griffes

Déjà critiquée par le passé pour l'usage de tétines, qui peuvent sur le long terme avoir un effet néfaste sur la mâchoire, en particulier sur les dents de l'enfant, Kim Kardashian savait sur quel terrain elle s'engageait, elle qui a déjà été vivement attaquée pour laisser sa fille aînée North se maquiller à l'âge de 5 ans seulement.

Après cette nouvelle publication, les commentaires divers et variés n'ont de toute façon pas manqué d'affluer. "Mon fils aîné avait une tétine jusqu'à ses 4 ans. Ses dents sont droites. Il n'a jamais eu besoin d'appareil dentaire. Mon plus jeune fils n'a jamais utilisé de tétine et il a des bagues maintenant. On sait que c'est un bonbon. Et ça ne regarde personne d'autre qu'elle...", lit-on chez les optimistes. "Les enfants ne devraient jamais utiliser de tétine au-delà de 1 an, c'est même recommandé qu'ils n'utilisent rien après 6 mois...", "Ça ruine le développement et la forme des dents", arguait-on du côté des pessimistes.

On ne peut jamais plaire à tout le monde...