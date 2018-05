Kim Kardashian : Amoureuse de sa fille Chicago avant de rencontrer Donald Trump

La maman aimante est aussi une star engagée ! Elle serait partie à Washington pour rencontrer le président Donald Trump. Selon TMZ, Kim se rend à la Maison Blanche ce mercredi 30 mai, uniquement accompagnée de son avocate Shawn Holley.

Les deux femmes et les conseillers de Donald Trump, sa fille Ivanka et son beau-fils Jared Kushner tenteront de convaincre le président des États-Unis de gracier une détenue de 62 ans, Alice Marie Johnson, condamnée à la perpétuité en 1997 pour blanchiment d'argent et distribution de produits stupéfiants.

Ainsi, Kim marche sur les traces de son mari Kanye West. Yeezy a rencontré Donald Trump en décembre 2016 et souhaite une intervention du président pour la ville de Chicago, où le crime prolifère toujours.