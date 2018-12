Kim Kardashian : Beauté scintillante avec Kanye West au défilé Versace

Yeezy a bien fini par se lever du lit et retirer son pyjama Versace. À l'American Stock Exchange, le rappeur et créateur de mode avait pour voisin ses amis 2 Chainz, lui aussi accompagné de son épouse (2 Chainz et Kesha Ward se sont mariés l'été dernier à la Villa Casa Casuarina, ancienne propriété du défunt grand couturier Gianni Versace), et Young Thug.

Kanye s'est distingué en plein défilé en dérobant une boucle d'oreille, portée par un mannequin mais tombée sur le podium. Là encore, Kim Kardashian a immortalisé ce moment insolite et l'a partagé sur Instagram.