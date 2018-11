David Beckham, Kate Moss, Bella Hadid : Retour vers le futur avec Dior

Tokyo est une des villes qui prétendent au titre de capitale de la planète Mode ! Dior y a posé ses valises et présenté sa nouvelle collection masculine. David Beckham, Kate Moss et Bella Hadid l'ont découverte dans une ambiance futuriste...

Vendredi 30 novembre 2018, Dior Homme et son directeur artistique Kim Jones ont dévoilé leur pré-collection pour la saison automne 2019. L'événement a eu lieu à la Telecom Center Station, située dans l'arrondissement de Koto. Plusieurs célébrités s'y sont rendues, dont David Beckham. L'icône mode britannique de 43 ans et mari de Victoria Beckham a fait plus de 10 heures de vol entre Londres et la capitale japonaise pour soutenir son ami créateur.

Ultrastylé en costume noir et chaussé de baskets Dior Homme de la collection printemps-été 2019, David Beckham a retrouvé à Tokyo la ferveur des défilés de mode. Il avait pour voisine de premier rang le top model Bella Hadid et s'est faufilé en coulisses à l'issue du show pour féliciter Kim Jones. L'ex-footballeur y a croisé sa compatriote Kate Moss.

Le rappeur A$AP Rocky et l'artiste Takashi Murakami étaient également de la partie. Les chanceux spectateurs du défilé "#DiorPreFall" ont observé avec attention les passages des mannequins vêtus du nouveau dressing automnal Dior Homme, des modèles dont faisait partie un prince, Nikolai du Danemark (19 ans), qui a déjà plusieurs défilés à son actif.