Victoria Beckham et son fils Brooklyn : Duo stylé pour Dior devant Kate Moss

Samedi 23 juin 2018 se déroulait dans la cour de la Garde Républicaine à Paris le très attendu défilé Dior (Homme collection Printemps-Eté 2019), premier du nom pour Kim Jones, le transfuge de Louis Vuitton. Autour d'une impressionnante sculpture signée du street artist américain Kaws, haute de 10 mètres et faite de 70 000 fleurs représentant Christian Dior et son cher chien Bobby, avaient pris place parmi les 900 invités l'artiste japonais Takashi Murakami, Karl Lagerfeld, Naomi Campbell ou encore l'iconique Kate Moss.

Un casting cinq étoiles dans lequel figurait une autre habituée et compatriote de Kim Jones, Victoria Beckham. L'ex-Spice Girls a assisté au défilé avec son fils Brooklyn, lequel a apprécié la collection printemps-été 2019, non loin de Lenny Kravitz, Robert Pattinson, Winnie Harlow ou encore la divine Bella Hadid. C'est le prince Nikolai de Danemark qui a par ailleurs ouvert le défilé dans un costume blanc aux manches à rayures bleu pâle, sous les yeux de Colton Haynes, Rita Ora, Haider Ackermann et Lou Doillon, la superbe Iris Law (la fille de Jude), Jérémie Laheurte et Victoire de Castellane et Farida Khelfa.

On a également croisé Antoine Arnault et sa femme Natalia Vodianova, Joséphine de la Baume, Christina Ricci, Darren Criss, Delphine Arnault, Lily Allen, Pierre Deladonchamps, Kelly Osbourne ou encore Romy Madley Croft et Oliver Sim (du groupe The xx), Gwendoline Christie, Joe Jonas et Kailand Morris (fils de Stevie Wonder).