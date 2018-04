Kim Kardashian braquée à Paris : Un nouveau suspect interpellé

L'enquête se poursuit dans le cadre du spectaculaire braquage dont a été victime Kim Kardashian en octobre 2016 à Paris. Selon les informations de Nice-Matin confirmées par l'AFP, un nouveau suspect a été interpellé sur la Côte d'Azur par l'office central de répression du banditisme (OCRB), assisté de la police judiciaire de Nice. Le quotidien précise que l'homme dont l'identité n'a pas été révélée sera présenté à "un juge d'instruction parisien" dès aujourd'hui, vendredi 13 avril 2018. Selon des précisions apportées par l'AFP, le suspect est âgé de 28 ans et a été arrêté "mardi à 6h30 à Vallauris".

Cette interpellation survient plus d'un an après les premières arrestations survenues en janvier 2017 en France et en Belgique. Au total, quinze agresseurs présumés, dont les fameux "papis braqueurs" âgés de 60 à 72 ans à l'époque des faits, avaient été interpellés après une vaste opération de police. Dix personnes avaient été mises en examen (un homme avait été remis en liberté pour raison de santé mais reste placé sous contrôle judiciaire strict, étant seulement autorisé à se déplacer pour des rendez-vous médicaux) et six sont toujours en détention provisoire. Elles sont soupçonnées d'avoir participé activement à l'organisation du braquage de la star américaine, qui avait été agressée, ligotée et détroussée d'environ neuf millions d'euros de bijoux, dont l'impressionnante bague de fiançailles qui lui avait été offerte par son époux Kanye West en octobre 2013. Ce casse est le plus gros commis à l'encontre d'un particulier depuis vingt ans en France.

Suite à cette traumatisante expérience, la maman de North (4 ans), Saint (2 ans) et Chicago (3 mois) avait expliqué avoir considérablement changé son mode de vie. "J'ai l'impression d'être une personne si différente. J'ai vraiment l'impression que ce qui nous arrive dans la vie est fait pour nous apprendre des choses. Avant, j'étais clairement matérialiste, bien qu'il n'y ait rien de méchant à avoir des choses pour lesquelles on a travaillé durement. (...) Je ne suis plus là pour frimer comme je le faisais autrefois. Ce n'est plus ce que je suis", avait-elle expliqué sur le plateau d'Ellen DeGeneres en mars 2017.