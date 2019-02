Kim Kardashian : Cheveux rouges et combi en latex, une transformation torride !

Kim Kardashian compte près de 130 millions de followers sur Instagram. Elle leur permet de la suivre au quotidien et prend un malin plaisir à les surprendre grâce à de nouveaux looks. La superstar s'y est à nouveau employée ce week-end, en se montrant coiffée de rouge et parfaitement moulée dans une combinaison en latex.

Les Kardashian n'ont pas de week-end ! Ce dimanche 24 février, Kim a participé à une séance photo à Los Angeles. La bombe de 38 ans a été surprise à sa sortie du studio où s'est déroulé le shooting. Coiffée de cheveux rouges et habillée d'une combinaison bustier en latex, Kim a inévitablement attiré l'attention des photographes présents.

Dimanche toujours, Kim s'est filmée, une sucette à la bouche. L'épouse de Kanye West a ainsi dévoilé à ses abonnés son nouveau visage.