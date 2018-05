Kim Kardashian : L'enquête de son braquage patauge, un nouveau suspect arrêté

Les rebondissements continuent de se succéder dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian. Selon le Parisien du 9 mai 2018, la brigade de répression du banditisme (BRB) aurait interpellé un nouveau suspect. Pour rapide rappel des faits, en octobre 2016, la star américaine avait été ligotée dans son hôtel parisien, puis détroussée de près de 10 millions d'euros de bijoux.

La police aurait finalement mis un nom sur la silhouette aperçue sur les caméras de surveillance, entrant et sortant de l'hôtel de la star de télé-réalité la nuit du braquage. Un homme de forte corpulence, boitant dans un pantalon blanc. Il s'agirait d'un certain Marc Boyer, 28 ans, interpelé en avril dernier à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. Ce dernier est soupçonné d'être le cinquième braqueur du commando, si ce n'est que son profil dénote avec les quatre autres suspects, qui seraient des "beaux mecs", entre 50 et 70 ans.

Selon une source proche de l'affaire, Marc Boyer aurait remplacé son père, Marc Boyer senior, après qu'il se soit dégonflé au dernier moment. Ce dernier est connu des services de police et serait un ami de longue date avec l'un des "papys braqueurs". Son fils, qui continue de nier son implication, serait "écoeuré" de n'avoir touché que 1 000 euros sur le butin, jamais retrouvé.

Depuis les premières arrestations survenues en janvier 2017 en France et en Belgique, l'enquête avance doucement et les interpellations se succèdent, de même que les libérations. Deux hommes sont toujours en prison : il s'agirait du cerveau du braquage, Aomar Aït Khedache, et Yunis Abbas.