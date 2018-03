Kim Kardashian présente la mère porteuse de sa fille Chicago à sa famille

Le 15 janvier 2018, Kim Kardashian et Kanye West devenaient parents pour la troisième fois grâce à une mère porteuse qui mettait au monde une adorable petite Chicago. Avant la naissance de leur bébé, la star de télé-réalité et le rappeur avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de préserver l'intimité et la sécurité de celle qu'ils avaient engagée il y a plus de neuf mois pour porter leur enfant.

Au cours de la grossesse, certaines informations personnelles sur la mère porteuse avaient néanmoins filtré dans la presse. En septembre 2017, le site TMZ avait annoncé que la femme choisie était une "Afro-Américaine âgée d'une vingtaine d'années, mariée depuis cinq ans et mère de deux garçons en bas âge". Aujourd'hui, le prénom de la mère porteuse a été divulgué.

C'était plus difficile que je l'imaginais

Dimanche 4 mars était ainsi diffusé aux États-Unis l'épisode final de la saison 14 de L'Incroyable Famille Kardashian, révélant la visite de La'Reina au domicile de Kris Jenner. Au confessionnal, Kim Kardashian avait évoqué son choix de présenter la mère porteuse de sa fille à toute sa famille. "Je ne savais pas à quoi m'attendre, car je ne connais personne qui ait vécu la même situation. C'était clairement plus difficile que ce que j'imaginais émotionnellement. Mais ça valait le coup et notre mère porteuse est si gentille, ma famille l'adore et je suis juste très reconnaissante", a déclaré la maman de North (4 ans) et Saint (2 ans) devant les caméras.

Face à Khloé, Kendall et Kylie, La'Reina (dont le visage n'a pas été montré) a pris le temps d'expliquer les raisons pour lesquelles elle avait accepté de porter le bébé d'une autre. "La grossesse en elle-même me paraît naturelle, comme si j'étais faite pour ça. (...) Je sais depuis le début que ce n'est pas mon bébé. Et au final, ma joie et ma satisfaction vont à ceux pour qui je porte le bébé, à ceux qui ne peuvent pas le faire pour diverses raisons. Cela me donne le sentiment d'être importante car je me dis : 'Wow, j'ai fait quelque chose de bien. C'est magnifique. Je pourrais le refaire des milliers de fois", a-t-elle expliqué.

En novembre dernier sur le plateau de l'émission The Real, Kim Kardashian avait déjà annoncé avoir présenté La'Reina au clan Kardashian, admettant néanmoins qu'elle n'avait pas assisté à sa baby shower. "Je l'ai présentée à ma famille. C'était une décision étrangeà prendre. (...) Je l'adore. J'ai la meilleure des relations avec ma mère porteuse. Elle est si gentille. C'est la personne parfaite pour faire ça pour ma famille. Elle est extra. Elle a été géniale", avait-elle lâché.