Kim Kardashian : Pourquoi sa mère porteuse n'était pas conviée à sa baby shower

Avant de s'envoler pour la Nouvelle-Orléans et d'assister au mariage de Serena Williams et Alexis Ohanian, Kim Kardashian a enchaîné les interviews ! Après Ellen et The Late Late Show with James Corden, son marathon télé l'a menée dans le studio de The Real. La superstar de 37 ans y a évoqué sa relation avec sa mère porteuse et révélé que la femme n'avait pas assisté à sa baby shower.

L'événement a eu lieu le samedi 11 novembre.