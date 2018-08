Kim Kardashian : Robe fendue et string apparent en soirée à Miami

Kim Kardashian continue son show estival à Miami ! Alors que ses soeurs Kendall Jenner et Khloé Kardashian sont parties au Mexique (celle-ci a depuis regagné Los Angeles), Kim K a posé ses valises en Floride, accompagnée de ses amis Larsa Pippen et Jonathan Cheban. Et c'est à leurs côtés qu'on a retrouvé la bombe de 37 ans.

Le 17 août 2018, la belle a été photographiée à la sortie du LIV, la discothèque cossue et branchée de l'hôtel Fontainebleau sur Miami Beach. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la star de télé-réalité n'a pas manqué de se faire remarquer par son look excentrique. Elle arborait une robe verte fluo qui laissait admirer son ventre plat, mais également ses longues jambes, avec une partie fendue à l'extrême qui ne cachait guère son mini-string vert pomme.

Avec ses deux acolytes, on l'a ensuite vu montrer à bord d'un SUV Mercedes G550 qui matchait plutôt bien avec le fluo de sa tenue de soirée. Dans la journée, la femme de Kanye West avait été vue avec ses amis et sa fille North West, en pleine séance de shopping de luxe dans le centre Bal Harbour Shops.

Le samedi 18 août, Kim K devait être rejointe par son mari afin d'assister au mariage du rappeur 2 Chainz et sa partenaire depuis 11 ans, Kesha Ward. L'interprète de Birthday Song avait demandé la main de sa belle en plein milieu du tapis rouge de la dernière édition du MET Gala à New-York en mai dernier. Soixante-quinze personnalités sont attendues dans le cadre de cette somptueuse cérémonie organisée à la Villa Casa Casuarina, où Gianni Versace a vécu.