Kim Kardashian : Sculpturale dans la mini-robe mythique de Naomi Campbell

En effet, cette somptueuse pièce est très largement inspirée- voir exactement la même- que celle imaginée par Versace, dévoilée lors du défilé d'automne en 1997. Cette robe rose poudré à paillettes, très courte, légèrement transparente et au large décolleté avait été popularisée par Naomi Campbell. Ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian opte pour ce look très inspiré de celui de l'icône des années 90. En décembre 2018, l'épouse de Kanye West avait porté une mini robe similaire, cette fois couleur argenté, mais toujours signée Versace.

Kim Kardashian copie de plus en plus le style de Naomi Campbell. Lundi 25 mars 2019, elle publiait une série de photo où elle portait encore une fois une robe iconique de chez Versace, encore une fois rendue célèbre par Naomi Campbell. Une pièce en soie bleue, violette et verte, que la mannequin avait porté pour le défilé en 1996.