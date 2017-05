Kim Kardashian, ses braqueurs : "Voir leurs visages était vraiment intéressant"

Grâce à l'émission Keeping up with the Kardashians, des millions de téléspectateurs suivent les aventures des membres de la célèbre famille. Des moments heureux, tristes et dramatiques, à l'image du braquage subi par Kim. Dans un épisode à venir, la bombe révèle à sa mère les détails d'une comparution au tribunal avec un juge français...

La séquence a été filmée début février à New York et sera diffusée ce dimanche 14 mai sur E!. Kim Kardashian y apparaît assise sur la banquette arrière d'un véhicule, discutant au téléphone avec Kris Jenner. La superstar de 36 ans explique à sa momager (contraction des mots "mom" et manager) le déroulé de son audition avec un juge français, dans le cadre de l'enquête du vol à main armée dont elle a été victime.

"J'y étais de 10 heures à 18 heures... C'était vraiment long parce que je devais expliquer au traducteur, qui à son tour explique au juge, puis elle rédige la déposition avec le greffier, puis ils doivent lire ce qui est écrit. On le fait une phrase après l'autre", confie Kim Kardashian à sa mère. Elle ajoute : "Ils m'ont montré les photos [de tous les accusés]. Un mec a avoué les avoir conduits, et un autre présent à l'intérieur [de sa chambre à l'Hôtel de Pourtalès, où le crime a été commis] a avoué."

"Voir leurs visages était vraiment intéressant. Rien qu'à leurs tailles et poids, je pouvais dire qui était dans la chambre avec moi", déclare l'épouse de Kanye West et maman de North et Saint West (3 ans et 17 mois) en aparté.

Le braquage de Kim Kardashian a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 à Paris, un soir de Fashion Week. Prise à parti par un commando organisé, la jeune femme a été neutralisée et menacée par les malfaiteurs. Le préjudice du vol est estimée à près de 11 millions de dollars (un peu plus de 10 millions d'euros).

Kim Kardashian a été photographiée ce jeudi 11 mai à Los Angeles, avec ses soeurs Kourtney et Khloé.