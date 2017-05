Kim Kardashian fait craquer la Toile avec une nouvelle photo de Saint, 17 mois

Kim Kardashian, qui a récemment affolé la Toile après la diffusion de photos non retouchées de son fessier et qui a été vraisemblablement lâchée par de nombreux fans après cet épisode, ne publie que très rarement des photos de son fils. Le 27 avril dernier, la bimbo de 36 ans avait évoqué son bébé avec fierté sur le plateau de l'animatrice Ellen DeGeneres. "Saint est mon jumeau. Il est littéralement mon jumeau au niveau du caractère. Il est tellement adorable. Et c'est vraiment un très gentil garçon. C'est vraiment une bonne personne", avait-elle déclaré.

Après une fin d'année difficile en 2016, marquée par son traumatisant braquage à main armée à Paris et l'hospitalisation en catastrophe de son mari Kanye West dans une unité de soins psychiatriques, la vedette de télé-réalité américaine se porte bien mieux et se focalise désormais pleinement sur son rôle de mère. Selon le magazine People, Kim et Kanye vont aussi "beaucoup mieux" après avoir traversé une période difficile dans leur relation. Il y a encore cinq mois, des rumeurs de divorce circulaient dans la presse, mais le couple a été capable de "surmonter les épreuves et d'aller de l'avant". "Ils sont prêts pour la suite des choses et ne pensent plus au bazar de la fin d'année dernière. Ils sont dans une meilleure phase", a-t-on conclu. On n'est pas passé loin du drame...