Kim Kardashian à la plage : Son fessier scandalise la toile

Comme à chacun de ses séjours au Mexique, c'est à la Casa Aramara, propriété du producteur ami de la famille Kardashian Joe Francis située à Punta Mita, que Kim et sa joyeuse bande - dont sa grande soeur Kourtney était membre - ont posé leurs valises ! L'épouse de Kanye West et maman de North et Saint West (3 ans et 17 mois) y a été photographiée à plusieurs reprises. Ces images, sur lesquelles Kim profite de journées ensoleillées en maillots de bain, ont affolé la toile et les réseaux sociaux, et relancé le débat sur l'authenticité de son physique.

Kim Kardashian a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ? L'intéressée n'y a jamais répondu. Elle pratique tout de même une activité physique régulière pour entretenir sa jolie plastique. Au Mexique, la bombe a été aperçue en pleine marche sur une plage, au côté de ses amies Brittny Gastineau et Larsa Pippen.

Malheureusement pour madame Kardashian West, toutes les bonnes choses ont une fin ! La star de télé-réalité est depuis rentrée aux États-Unis et a retrouvé la ferveur des soirées mondaines. Lundi 1er mai, elle a assisté au Met Gala 2017, vernissage de l'exposition du Costume Institute consacrée à la créatrice Rei Kawakubo. Pour l'occasion, Kim a troqué son bikini Christian Dior pour une robe blanche Vivienne Westwood.

Ce vendredi 5 mai, Kim a fêté "Cinco de Mayo" en déjeunant dans un restaurant à Los Angeles. Sa mère Kris Jenner, ses soeurs Kourtney et Khloé, et leur ami Jonathan Cheban étaient également présents.