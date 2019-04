Kim Kardashian : "Terrifiée" par son quatrième bébé, détendue grâce au cannabis

Le baby-boom qui frappe la famille Kardashian est toujours effectif ! Dans quelques semaines, Kim Kardashian et Kanye West accueilleront leur quatrième enfant, un petit garçon à qui une mère porteuse donnera naissance. La superstar a célébré l'heureux événement à l'approche au cours d'une babyshower, sur les thèmes du cannabis et de la méditation...

"Je trouvais un peu ridicule d'organiser une quatrième babyshower. Mais je me suis dit que je flippais vraiment à l'idée d'avoir un quatrième enfant. Donc, parce que je suis terrifiée et que le bébé arrive dans environ deux semaines, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleure manière de fêter ça qu'en ayant un peu de CBD", a expliqué Kim Kardashian aux invités de sa babyshower. Samedi 27 avril 2019, la superstar de 38 ans a convié ses proches à un après-midi méditation et CBD, initiales du cannabidiol, un cannabinoïde présent dans le cannabis.

Compléments alimentaires, plantes, huiles... Des spécialistes ont fait découvrir aux personnes présentes (dont faisaient partie Kris Jenner, Chrissy Teigen et Paris Hilton), allongées dans le jardin de Kim Kardashian, un large éventail de produits contenant du cannabidiol. L'hôte de la babyshower les a incitées à en essayer et a montré l'exemple en fumant une cigarette électronique.

Kim a naturellement partagé plusieurs images de cet instant relaxation sur Instagram, où elle compte plus de 135 millions d'abonnés.