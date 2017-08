Kim Kardashian : Tétanisée lors de son mariage avec Kris Humphries

2007-2017 : l'empire Kardashian fête ses 10 ans d'existence ! À cette occasion, Kris Jenner et ses filles reviennent sur les moments forts de leur décennie à la télévision. Kim évoque son mariage avec Kris Humphries, une union qu'elle était "physiquement" incapable de tenir...

"Tu n'as pas l'air heureuse. Tu n'es pas obligée de le faire"

Dans "La décennie Kardashian : comment une sextape s'est transformée en une marque à 1 milliard de dollars", le Hollywood Reporter retrace les dix ans de télé-réalité de la famille américaine. Kim Kardashian a confié au magazine les secrets de son mariage – le deuxième, après Damon Thomas et avant Kanye West – à Kris Humphries, avec qui elle formait en apparence un couple heureux. La réalité était tout autre.

"Je pensais être anxieuse uniquement à cause de la pression de l'émission. Mes amis m'ont dit que j'avais la frousse, mais même les producteurs m'ont dit 'Tu n'as pas l'air heureuse. Tu n'est obligée de le faire'", déclare Kim Kardashian au Hollywood Reporter. La superstar de 36 ans révèle ensuite :

La veille [du mariage], ma mère m'a prise à part, sans caméra, et m'a dit, 'Ce n'est pas pour toi. Pourquoi tu ne t'éclipses pas et je m'occupe du reste ?' J'avais le sentiment que, si je me défilais, tout le monde allait penser que je l'avais fait juste pour l'émission. Après, les gens me disaient 'Tu dois rester mariée pendant un an', mais j'en étais physiquement incapable.

Kim Kardashian et Kris Humphries se sont fiancés en mai 2011 avant de se marier au mois d'août de la même année. Deux épisodes de Keeping up with the Kardashians ont été consacrés à l'événement. Ils restent à ce jour les émissions les plus vues de l'histoire de la chaîne E!.

Kim Kardashian est aujourd'hui l'épouse comblée de Kanye West et la maman de deux enfants, North et Saint West.

La jolie brune a confirmé qu'ils espéraient avoir un troisième enfant.