Kim Kardashian : Sa fille North la boude, son fils Saint tire la grimace...

Kim Kardashian s'amuse comme une petite folle sur les réseaux sociaux. Constamment rivée sur son téléphone portable pour publier des selfies et autres vidéos de son quotidien, la bimbo de 36 ans fait régulièrement participer ses enfants, North (4 ans) et Saint (1 an).

Vendredi 28 juillet, c'est sur Snapchat que la star de télé-réalité tenait une conversation avec sa fille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que North ne s'était pas forcément levée du bon pied pour supporter le petit jeu de sa mère. Pas franchement ravie d'être filmée alors qu'elles discutaient ensemble, la fillette a vite froncé les sourcils avant de se cacher le visage, boudeuse.